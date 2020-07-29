В Киеве возле метро обустроят шесть перехватывающих паркингов, - КГГА

29 июля, 2020, 16:33

Вблизи шести станций киевского метро оборудуют перехватывающие парковки, одна уже работает в тестовом режиме

Об этом заявил заместитель главы КГГА Александра Густелева, передает пресс служба администрации.

В Киеве около шести станций метро оборудуют перехватывающие парковки.

"Первый из шести перехватывающих паркингов - возле станции метро Выдубичи - уже работает в режиме опытной эксплуатации, пока на бесплатной основе. Он рассчитан на 193 места. На сегодня в среднем ежедневно владельцы автомобилей оставляют на парковке 120-140 автомобилей", - отметил Густелев .

По словам заместителя главы КГГА, паркинги появятся на въездах в столицу по пяти направлениям:

- Ирпенское направление - возле станции метро "Академгородок";

- Житомирское направление - возле станции метро "Святошин";

- Одесское направление - возле станций метро "Выдубичи" и "Ипподром";

- Бориспольское направление - возле станции метро "Красный Хутор";

- Гостомельское направление - возле станции метро "Сырец".

Всего на этих паркингах смогут разместиться 988 автомобилей.

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