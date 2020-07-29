В Киеве возле метро обустроят шесть перехватывающих паркингов, - КГГА
Об этом заявил заместитель главы КГГА Александра Густелева, передает пресс служба администрации.
В Киеве около шести станций метро оборудуют перехватывающие парковки.
"Первый из шести перехватывающих паркингов - возле станции метро Выдубичи - уже работает в режиме опытной эксплуатации, пока на бесплатной основе. Он рассчитан на 193 места. На сегодня в среднем ежедневно владельцы автомобилей оставляют на парковке 120-140 автомобилей", - отметил Густелев .
По словам заместителя главы КГГА, паркинги появятся на въездах в столицу по пяти направлениям:
- Ирпенское направление - возле станции метро "Академгородок";
- Житомирское направление - возле станции метро "Святошин";
- Одесское направление - возле станций метро "Выдубичи" и "Ипподром";
- Бориспольское направление - возле станции метро "Красный Хутор";
- Гостомельское направление - возле станции метро "Сырец".
Всего на этих паркингах смогут разместиться 988 автомобилей.
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