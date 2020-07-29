В Киеве сообщили о заминировании станции метро "Вокзальная"
29 июля, 2020, 19:30
Поступило анонимное сообщение о заминировании станции метро "Вокзальная"
Об этом сообщает пресс-служба Киевского метрополитена.
"Станция "Вокзальная" закрыта на вход и выход. Поступил анонимный звонок о минировании", - говорится в сообщении.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
25 июля, 2020 Российские прихвостни против украинского языка
-
-
Читайте также
-
-
25 июля, 2020 Российские прихвостни против украинского языка
-