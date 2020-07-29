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Espreso.tvОбществоВ Киеве сообщили о заминировании станции метро "Вокзальная"

В Киеве сообщили о заминировании станции метро "Вокзальная"

Поступило анонимное сообщение о заминировании станции метро "Вокзальная"

Об этом сообщает пресс-служба Киевского метрополитена.

"Станция "Вокзальная" закрыта на вход и выход. Поступил анонимный звонок о минировании", - говорится в сообщении.

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