 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Киеве разработали несколько сценариев восстановления обучения с 1 сентября, - Кличко

В Киеве разработали несколько сценариев восстановления обучения с 1 сентября, - Кличко


фото: kyivcity.gov.ua
Власти Киева разработали несколько сценариев восстановления учебного процесса в городе, которые представят 7 августа

Об этом во время брифинга заявил Киевский городской глава Виталий Кличко, сообщает Укринформ .

"Департамент образования КГГА создал группу из специалистов, уже 7 августа представит план действий по началу учебного года в школах. Город выработал несколько сценариев восстановления учебного процесса с учетом эпидемиологической ситуации. Главная наша задача - минимизировать возможное распространение болезни", - отметил Кличко.

Он отметил, что педагогические коллективы активно готовятся к новому учебному году и планируют свою работу.

"Мы будем готовы к различным форматам обучения, исходя исключительно из эпидемиологической ситуации", - отметил мэр.

Кличко добавил, что большинство учебных заведений за счет города уже приобрели дезинфицирующие и антисептические средства, средства индивидуальной защиты.

"Мы делаем все, чтобы дети 1 сентября сели за парты в школах", - сказал мэр.

  • Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что Министерство здравоохранения и Министерство образования и науки представят правила, по которым пройдет новый учебный год.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

29 июля, 2020 среда

больше новостей

29 июля, 2020 среда

28 июля, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать