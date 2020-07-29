В Киеве разработали несколько сценариев восстановления обучения с 1 сентября, - Кличко
Об этом во время брифинга заявил Киевский городской глава Виталий Кличко, сообщает Укринформ .
"Департамент образования КГГА создал группу из специалистов, уже 7 августа представит план действий по началу учебного года в школах. Город выработал несколько сценариев восстановления учебного процесса с учетом эпидемиологической ситуации. Главная наша задача - минимизировать возможное распространение болезни", - отметил Кличко.
Он отметил, что педагогические коллективы активно готовятся к новому учебному году и планируют свою работу.
"Мы будем готовы к различным форматам обучения, исходя исключительно из эпидемиологической ситуации", - отметил мэр.
Кличко добавил, что большинство учебных заведений за счет города уже приобрели дезинфицирующие и антисептические средства, средства индивидуальной защиты.
"Мы делаем все, чтобы дети 1 сентября сели за парты в школах", - сказал мэр.
- Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что Министерство здравоохранения и Министерство образования и науки представят правила, по которым пройдет новый учебный год.
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