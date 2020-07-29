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Espreso.tvОбществоВ Керченском проливе оккупанты не могут найти затонувшую бронемашину

В Керченском проливе оккупанты не могут найти затонувшую бронемашину

В Керченском проливе оккупанты не могут найти затонувшую в рамках российской акции "Дорога мужества" бронемашину

БРДМ-2 могло отнести течением, сообщают Крым.Реалии .

Группа водолазов продолжила искать затонувший БРДМ-2. Был обследован весь квадрат, в котором произошел инцидент, поисковые работы продолжались 4,5 часа. Для поиска спасатели использовали эхолоты и в случае обнаружения предмета, похожего на машину, к нему направлялись водолазы.

Представители «Военно-технического общества» оккупантов совместно со спасателями продолжают поиски.

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  • Напомним, что 25 июля российская бронемашина БРДМ-2 затонула во время форсирования Керченского пролива в рамках акции «Дорога мужества».
 
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