В Керченском проливе оккупанты не могут найти затонувшую бронемашину

29 июля, 2020, 08:10

В Керченском проливе оккупанты не могут найти затонувшую в рамках российской акции "Дорога мужества" бронемашину

БРДМ-2 могло отнести течением, сообщают Крым.Реалии .

Группа водолазов продолжила искать затонувший БРДМ-2. Был обследован весь квадрат, в котором произошел инцидент, поисковые работы продолжались 4,5 часа. Для поиска спасатели использовали эхолоты и в случае обнаружения предмета, похожего на машину, к нему направлялись водолазы.

Представители «Военно-технического общества» оккупантов совместно со спасателями продолжают поиски.

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