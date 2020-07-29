В Керченском проливе оккупанты не могут найти затонувшую бронемашину
29 июля, 2020, 08:10
В Керченском проливе оккупанты не могут найти затонувшую в рамках российской акции "Дорога мужества" бронемашину
БРДМ-2 могло отнести течением, сообщают Крым.Реалии .
Группа водолазов продолжила искать затонувший БРДМ-2. Был обследован весь квадрат, в котором произошел инцидент, поисковые работы продолжались 4,5 часа. Для поиска спасатели использовали эхолоты и в случае обнаружения предмета, похожего на машину, к нему направлялись водолазы.
Представители «Военно-технического общества» оккупантов совместно со спасателями продолжают поиски.
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- Напомним, что 25 июля российская бронемашина БРДМ-2 затонула во время форсирования Керченского пролива в рамках акции «Дорога мужества».
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