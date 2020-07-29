В Канаде разбился небольшой самолет, есть погибшая
Об этом сообщает CBC со ссылкой на заявление Канадской королевской конной полиции.
"66-летняя Ерисса Йонг-Вилсон погибла и еще один человек получил травмы в результате авиакатастрофы одномоторного самолета типа Cessna на севере Стейв Лейка около 17:30 по местному времени", - говорится в сообщении.
По данным полицейских, 21-летняя женщина была сразу госпитализирована в результате крушения.
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Уже известно, что погибшая имела большой опыт управления самолетами, ведь была членом местного авиационно-спортивного клуба.
Ведется следствие, которое должно выяснить все обстоятельства трагедии.
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