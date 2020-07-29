 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Канаде разбился небольшой самолет, есть погибшая

В Канаде разбился небольшой самолет, есть погибшая


фото: traveller.com.au
В результате авиакатастрофы легкомоторного самолета вблизи канадского города Стейв Лейк погиб один человек, еще один получил травмы

Об этом сообщает CBC со ссылкой на заявление Канадской королевской конной полиции.

"66-летняя Ерисса Йонг-Вилсон погибла и еще один человек получил травмы в результате авиакатастрофы одномоторного самолета типа Cessna на севере Стейв Лейка около 17:30 по местному времени", - говорится в сообщении.

По данным полицейских, 21-летняя женщина была сразу госпитализирована в результате крушения.

Читайте также: В Техасе разбился самолет, есть погибшие

Уже известно, что погибшая имела большой опыт управления самолетами, ведь была членом местного авиационно-спортивного клуба.

Ведется следствие, которое должно выяснить все обстоятельства трагедии.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

29 июля, 2020 среда

больше новостей

29 июля, 2020 среда

28 июля, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать