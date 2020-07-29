В Галиче люди во второй раз перекрыли дорогу на Львов

29 июля, 2020, 15:23

Протестующие недовольны тем, как местная власть оценила убытки, которые нанесла июньская непогода

В Галиче на Прикарпатье, люди во второй раз перекрыли дорогу национального значения "Мукачево-Львов". Протестующие с лозунгом "Требуем отменить незаконное решение сессии" ходят по пешеходному переходу. Они - против того, что чиновники оценили убытки только в 20 000 гривен, пишет " Общественное ".

Дорогу перекрыли около 30 галичан. Автомобили не пропускают в течение 15 минут, затем на пять минут открывают движение.



Жительница Галича Галина Петраш рассказала, что живет на одной из улиц, наиболее пострадавших от непогоды. По ее словам, городские власти говорят, что в Галиче ни одно здание не требует капитального ремонта. Люди с этим не согласны.

"У нас в здание зашла вода, пол уничтожен, уничтожены стены и наш мэр города трактует это как текущий ремонт. Он кричит, что капитальный ремонт - это тогда, когда в доме упала стена, - говорит женщина. - Хотим отменить неправомерное решение сессии, с которым не согласна большинство людей. Люди знают, что в других сельских советах, в Ямница, например, люди будут иметь помощь 50000. И очень много домов не отнесли к тем, которые пострадали от наводнения. люди составляли дефектные акты, однако городской совет их принимает ".

Галина Петраш говорит, что галичане уже обращались в райгосадминистрации. Однако там сказали, что помочь не могут. Объяснили это тем, что списки на помощь населению составляет власти города, поэтому решать вопрос надо с ними.

"Пока можем решить этот вопрос только так. Мы сообщили городские власти о том, что будем здесь. В прошлый раз никто из представителей города к нам не приехал, был только представитель области. Будем ждать", - добавила протестующая.

На прошлой неделе люди уже перекрывали дорогу в Галиче.