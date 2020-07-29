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Espreso.tvОбществоВ Донецкой области от боевых действий пострадало более 13 тыс. домов, - ГСЧС

В Донецкой области от боевых действий пострадало более 13 тыс. домов, - ГСЧС


фото: ДСНС
В Донецкой области в результате войны пострадало 13 288 домов

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

На сегодня восстановили 7750 домов, в том числе частных - 6901.

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