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Espreso.tvКультураВ Долине на Прикарпатье появится копия скульптуры Иоанна Крестителя с Карлова моста в Праге

В Долине на Прикарпатье появится копия скульптуры Иоанна Крестителя с Карлова моста в Праге


фото: fb
Ее по заказу местного мецената выполнили львовские скульпторы

Об этом сообщает "Еспресо.Запад" со ссылкой на Facebook городского главы Долины Владимира Гаразда.

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Фото: Facebook Владимира ОК,

Он, закрема, написал, что на последнем заседании градостроительного совета обсуждалось, среди прочего, возможность и место установки постамента Св. Иоанна Крестителя, который по заказу известного предпринимателя и щедрого мецената Александра Заричнюка выполнили именитые львовские скульпторы Иван Тымкив и Александр Бродовинский. Монумент является приближенным прототипом Иоанна Крестителя на Карловом мосту в Праге, поражает своим богатством и деталями и станет украшением нашего города.

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Фото: Facebook Владимира Гаразда,

"После бурного обсуждения члены совета согласились и единодушно поддержали предложение о рекомендации установки скульптуры в скверике на лестнице по пути к Храму ПЦУ напротив озера", - написал мэр Долины.

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