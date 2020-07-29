В ЦИК обнаружили случай COVID-19

29 июля, 2020, 17:05

В Центральной избирательной комиссии обнаружили случай заболевания COVID-19

Об этом сообщает пресс-служба комиссии.

"В связи с выявлением в Центральной избирательной комиссии случая заболевания коронавирусной болезни, мы снова усилили карантинные меры", - говорится в сообщении.

Там призвали людей не приходить без необходимости в здание. В случае посещения необходимо одевать маски и перчатки, соблюдать дистанцию.

Кроме этого, в связи с активной подготовкой к местным выборам, в ЦИК создали возможность предварительной записи для подачи документов по кандидатурам в состав территориальных избирательных комиссий. Представления принимаются с 27 июля по 5 августа включительно.

"Также просим посетителей не создавать скопления на втором этаже административного здания Комиссии и соблюдать физическую дистанцию не менее 1,5 метра из расчета не более одного человека на 5 квадратных метров площади помещения. Работники секретариата Комиссии, которые берут представления, защищены масками, перчатками и экранами, обеспечены достаточным количеством дезинфицирующих средств ", - отметили в ЦИК.