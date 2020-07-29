 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ ЦИК обнаружили случай COVID-19

В ЦИК обнаружили случай COVID-19


фото: reuters
В Центральной избирательной комиссии обнаружили случай заболевания COVID-19

Об этом сообщает пресс-служба комиссии.

"В связи с выявлением в Центральной избирательной комиссии случая заболевания коронавирусной болезни, мы снова усилили карантинные меры", - говорится в сообщении.

Там призвали людей не приходить без необходимости в здание. В случае посещения необходимо одевать маски и перчатки, соблюдать дистанцию.

Кроме этого, в связи с активной подготовкой к местным выборам, в ЦИК создали возможность предварительной записи для подачи документов по кандидатурам в состав территориальных избирательных комиссий. Представления принимаются с 27 июля по 5 августа включительно.

"Также просим посетителей не создавать скопления на втором этаже административного здания Комиссии и соблюдать физическую дистанцию не менее 1,5 метра из расчета не более одного человека на 5 квадратных метров площади помещения. Работники секретариата Комиссии, которые берут представления, защищены масками, перчатками и экранами, обеспечены достаточным количеством дезинфицирующих средств ", - отметили в ЦИК.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

29 июля, 2020 среда

больше новостей

29 июля, 2020 среда

28 июля, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать