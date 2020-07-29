В ЦИК обнаружили случай COVID-19
Об этом сообщает пресс-служба комиссии.
"В связи с выявлением в Центральной избирательной комиссии случая заболевания коронавирусной болезни, мы снова усилили карантинные меры", - говорится в сообщении.
Там призвали людей не приходить без необходимости в здание. В случае посещения необходимо одевать маски и перчатки, соблюдать дистанцию.
Кроме этого, в связи с активной подготовкой к местным выборам, в ЦИК создали возможность предварительной записи для подачи документов по кандидатурам в состав территориальных избирательных комиссий. Представления принимаются с 27 июля по 5 августа включительно.
"Также просим посетителей не создавать скопления на втором этаже административного здания Комиссии и соблюдать физическую дистанцию не менее 1,5 метра из расчета не более одного человека на 5 квадратных метров площади помещения. Работники секретариата Комиссии, которые берут представления, защищены масками, перчатками и экранами, обеспечены достаточным количеством дезинфицирующих средств ", - отметили в ЦИК.
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