В Черновцах частично разрешили открыть детсады

29 июля, 2020, 16:58

Такое решение приняла сегодня городская комиссия по ТЭБ и ЧС

В Черновцах власть позволила постепенно восстановить работу детских садов - сначала откроют только семь.

Об этом сообщила пресс-служба горсовета областного центра.

По словам начальника управления образования горсовета Сергея Мартынюка, чтобы ребенку разрешили посещать детсад, родители должны предоставить справки с места работы.

В детсадах, которым разрешили работать, должны придерживаться ряда требований. В частности:

работникам и детям должны измерять температуру несколько раз в течение дня;

не использовать тканевые полотенца, мягкие игрушки и ковры;

дезинфицировать все поверхности каждые 2 часа.

В детсадах также должны разработать график прогулок, чтобы избежать скопления, и обеспечить дистанцирование детей.

Напомним, во Львове детсады заработали с 17 июля .