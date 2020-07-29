В Черновцах частично разрешили открыть детсады
29 июля, 2020, 16:58
По словам начальника управления образования горсовета Сергея Мартынюка, чтобы ребенку разрешили посещать детсад, родители должны предоставить справки с места работы.
Такое решение приняла сегодня городская комиссия по ТЭБ и ЧС
В Черновцах власть позволила постепенно восстановить работу детских садов - сначала откроют только семь.
Об этом сообщила пресс-служба горсовета областного центра.
По словам начальника управления образования горсовета Сергея Мартынюка, чтобы ребенку разрешили посещать детсад, родители должны предоставить справки с места работы.
В детсадах, которым разрешили работать, должны придерживаться ряда требований. В частности:
- работникам и детям должны измерять температуру несколько раз в течение дня;
- не использовать тканевые полотенца, мягкие игрушки и ковры;
- дезинфицировать все поверхности каждые 2 часа.
В детсадах также должны разработать график прогулок, чтобы избежать скопления, и обеспечить дистанцирование детей.
Напомним, во Львове детсады заработали с 17 июля .
Читайте также
-
-
-
25 июля, 2020 Российские прихвостни против украинского языка
-
-
Читайте также
-
-
25 июля, 2020 Российские прихвостни против украинского языка
-