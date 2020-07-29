 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Черновцах частично разрешили открыть детсады

В Черновцах частично разрешили открыть детсады


фото: ukrinform
Такое решение приняла сегодня городская комиссия по ТЭБ и ЧС

В Черновцах власть позволила постепенно восстановить работу детских садов - сначала откроют только семь.

Об этом сообщила пресс-служба горсовета областного центра.

По словам начальника управления образования горсовета Сергея Мартынюка, чтобы ребенку разрешили посещать детсад, родители должны предоставить справки с места работы.
В детсадах, которым разрешили работать, должны придерживаться ряда требований. В частности:

  • работникам и детям должны измерять температуру несколько раз в течение дня;
  • не использовать тканевые полотенца, мягкие игрушки и ковры;
  • дезинфицировать все поверхности каждые 2 часа.

В детсадах также должны разработать график прогулок, чтобы избежать скопления, и обеспечить дистанцирование детей.

Напомним, во Львове детсады заработали с 17 июля .

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

29 июля, 2020 среда

больше новостей

29 июля, 2020 среда

28 июля, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать