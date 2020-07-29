 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvКультураВ Берегово Закарпатской области открылась выставка Шандора Зихермана

В Берегово Закарпатской области открылась выставка Шандора Зихермана


фото: Голос Карпат
85-летний художник известен прежде всего как автор скульптурных памятников, гобеленов, мозаик, фресок, художественных полотен, графики, а также медалей

Об этом сообщает zakarpattya.net .

null

Событие стало возможным прежде всего благодаря инициативе известного коллекционера Ласло Ковача, который предложил для осмотра широкой публике большинство полотен Шандора Зихермана из своих собраний. Остальные предоставил сам автор, который сейчас проживает в Будапеште.

null

Фото: "Голос Карпат"

Родился Шандор Роберт Матяшович Зихерман в Ужгороде в 1935 году. Но детство и зрелые годы провел в Берегово, где и родились его первые полотна. Сейчас его работы украшают коллекции более 20 музеев мира, среди которых известный Эрмитаж, а также хранятся во многих частных собраниях от США до Японии.

null

Фото: "Голос Карпат"

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

29 июля, 2020 среда

больше новостей

29 июля, 2020 среда

28 июля, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать