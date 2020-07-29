В Берегово Закарпатской области открылась выставка Шандора Зихермана

29 июля, 2020, 12:32

85-летний художник известен прежде всего как автор скульптурных памятников, гобеленов, мозаик, фресок, художественных полотен, графики, а также медалей

Об этом сообщает zakarpattya.net .

Событие стало возможным прежде всего благодаря инициативе известного коллекционера Ласло Ковача, который предложил для осмотра широкой публике большинство полотен Шандора Зихермана из своих собраний. Остальные предоставил сам автор, который сейчас проживает в Будапеште.

Фото: "Голос Карпат"

Родился Шандор Роберт Матяшович Зихерман в Ужгороде в 1935 году. Но детство и зрелые годы провел в Берегово, где и родились его первые полотна. Сейчас его работы украшают коллекции более 20 музеев мира, среди которых известный Эрмитаж, а также хранятся во многих частных собраниях от США до Японии.

Фото: "Голос Карпат"