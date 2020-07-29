Уникальную "Башню памяти" обустроили на Львовщине

29 июля, 2020, 14:07

На вершине горы Дил в Старосамборском районе построена "Башня памяти" погибших воинов УПА в годы Второй мировой войны. Сейчас там обустроена зона отдыха с мангалами и беседками, а для желающих заночевать - построена крыивка. "Башня памяти" вошла в Книгу рекордов Украины

Об этом сообщает "Еспресо.Запад".

Вблизи села Воскресное Старосамборского района на Львовщине, на вершине горы Дил виднеется деревянная "Башня памяти". Это своеобразный памятник ребятам, которые воевали в Украинской повстанческой армии в 1943 году во время Второй мировой войны. Тогда на горе Дил произошел ожесточенный бой между 105-ю бойцами ОУН - УПА и около трех тысяч немецких захватчиков. Во время боя погибли 43 повстанца. На месте битвы насыпали братскую могилу.

"Еще с детства мне рассказывали об этих ожесточенные бои на горе, - рассказывает в комментарии" Еспресо.Захид "идейный вдохновитель проекта Игорь Пихоцкий. - Когда я вырос, пришла мысль построить памятный знак на месте происшествия. Впрочем, не хотелось ставить всем привычные памятники, а обустроить нечто уникальное, чтобы привлекало туристов. Судьба меня свела с художником, скульптором Олесем Дзындрой. Я поделился с ним идеей и он предложил интересное ее воплощение. Поэтому сейчас на вершине горы стоит 43-метровая деревянная башня, символизирующая павших повстанцев ".

Само сооружение тоже символическая и особая со своей историей. Построена башня по бойковской традицией. Олесь Дзиндра, который воплощал идею, рассказал журналистке "Еспресо.Захид", что именно бойковская строительная традиция - строить из дерева, и она сейчас приходит в упадок.

"Когда такие башни стояли на всех вершинах в горах. Через них бойки передавали информацию, нападают враги, - отметил Олесь Дзиндра. - Я два года упирался, чтобы на том месте не было бронзового или гранитного монумента. Поэтому у меня возникла идея пам Памятник воплотить в виде такой старинной деревянной башни, которая еще сохраняла ту давнюю бойковскую строительную традицию. Это еще один артефакт, чтобы напоминать о нашей культуре ".

"В течение восьми лет продолжались работы по обустройству памятного места. Башня сводилась силами общины и меценатов области. Два года назад монумент наконец удалось открыть. Ежегодно здесь пытаются добавить что-то новое. Недавно осветили вершину башни, чтобы ее было видно даже ночью. Башня будет стоять, пока люди будут помнить, - говорит Игорь Пихоцкий. За ней нужно ухаживать и улучшать территорию. чтобы не занехаяты - мужчина устраивает семейные толоки, чтобы поддерживать территорию в чистоте. в планах в дальнейшем докупить еще фонарей, чтобы сооружение засияла в сине желтых красках ".

Все фото: Игорь Пихоцкий.