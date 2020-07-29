Уникальную "Башню памяти" обустроили на Львовщине
Об этом сообщает "Еспресо.Запад".
Вблизи села Воскресное Старосамборского района на Львовщине, на вершине горы Дил виднеется деревянная "Башня памяти". Это своеобразный памятник ребятам, которые воевали в Украинской повстанческой армии в 1943 году во время Второй мировой войны. Тогда на горе Дил произошел ожесточенный бой между 105-ю бойцами ОУН - УПА и около трех тысяч немецких захватчиков. Во время боя погибли 43 повстанца. На месте битвы насыпали братскую могилу.
"Еще с детства мне рассказывали об этих ожесточенные бои на горе, - рассказывает в комментарии" Еспресо.Захид "идейный вдохновитель проекта Игорь Пихоцкий. - Когда я вырос, пришла мысль построить памятный знак на месте происшествия. Впрочем, не хотелось ставить всем привычные памятники, а обустроить нечто уникальное, чтобы привлекало туристов. Судьба меня свела с художником, скульптором Олесем Дзындрой. Я поделился с ним идеей и он предложил интересное ее воплощение. Поэтому сейчас на вершине горы стоит 43-метровая деревянная башня, символизирующая павших повстанцев ".
Само сооружение тоже символическая и особая со своей историей. Построена башня по бойковской традицией. Олесь Дзиндра, который воплощал идею, рассказал журналистке "Еспресо.Захид", что именно бойковская строительная традиция - строить из дерева, и она сейчас приходит в упадок.
"Когда такие башни стояли на всех вершинах в горах. Через них бойки передавали информацию, нападают враги, - отметил Олесь Дзиндра. - Я два года упирался, чтобы на том месте не было бронзового или гранитного монумента. Поэтому у меня возникла идея пам Памятник воплотить в виде такой старинной деревянной башни, которая еще сохраняла ту давнюю бойковскую строительную традицию. Это еще один артефакт, чтобы напоминать о нашей культуре ".
"В течение восьми лет продолжались работы по обустройству памятного места. Башня сводилась силами общины и меценатов области. Два года назад монумент наконец удалось открыть. Ежегодно здесь пытаются добавить что-то новое. Недавно осветили вершину башни, чтобы ее было видно даже ночью. Башня будет стоять, пока люди будут помнить, - говорит Игорь Пихоцкий. За ней нужно ухаживать и улучшать территорию. чтобы не занехаяты - мужчина устраивает семейные толоки, чтобы поддерживать территорию в чистоте. в планах в дальнейшем докупить еще фонарей, чтобы сооружение засияла в сине желтых красках ".
Все фото: Игорь Пихоцкий.
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