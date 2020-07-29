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Espreso.tvЭкономикаУкрепление гривни до 27-28 грн/$ обойдется экономике в 0,2-0,5% ВВП, - Минэкономики

Укрепление гривни до 27-28 грн/$ обойдется экономике в 0,2-0,5% ВВП, - Минэкономики


фото: НБУ
По прогнозу Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, укрепление гривни в 2021 году из прогнозных 29,1 грн/$ до 28-27 грн/$ обойдется экономике в 0,2-0,5% ВВП

Об этом пишет Интерфакс-Украина .

Так, согласно пояснительной записке к проекту постановления с доработанным макропрогнозом на ближайшие три года, при среднегодовом курсе 27 грн/$ прирост реального ВВП по сравнению с базовым сценарием в 2021 году сократится на 0,5 п.п., при курсе 28 грн/$ - на 0,2 п.п.

"При среднегодовом курсе 28 грн/$ прирост реального ВВП сократится на 0,2 п.п., при этом объем импорта товаров и услуг увеличится в реальном выражении на 0,24 п.п., тогда как экспорт товаров и услуг сократится на 0 21 п.п., конечные расходы домохозяйства - на 0,02 п.п. и валовое накопление основного капитала на 0,03 п.п. ", - отметило Минэкономики в пояснительной записке.

Отмечается, что проект соответствующего постановления Кабинет Министров должен рассмотреть на заседании в среду.

Как отметило Минэкономики, беспокойство по поводу возможного формирования в 2021 году более крепкой гривни, чем прогнозировалось, выразил Национальный банк. Итак, в доработанном макропрогнозе были уточнены прогнозные показатели курса гривни.

"Со своей стороны, в рамках оценки фискальных рисков для бюджета, Минэкономики на основе интегральной эконометрической модели сделало симуляцию влияния более крепкой гривни на прогнозные макропоказатели. При прочих неизменных допущениях для расчета был заложен курс в среднем в 2021 году на уровне 27 грн/$ и 28 грн/$ ", - говорится в пояснительной записке.

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