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Espreso.tvОбществоТрамп не исключает масштабных поставок вакцины от коронавируса за границу

Трамп не исключает масштабных поставок вакцины от коронавируса за границу


фото: reuters
Президент США Дональд Трамп заявил, что американскую вакцину, вероятно, будут поставлять в другие страны

Об этом   сообщили в пресс-службе Белого дома.

Трамп отметил, что когда в США появится вакцина, она быстро распространится по всей стране.

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"Возможно, мы будем поставлять большое количество вакцины в другие части мира, как делаем это с аппаратами искусственной вентиляции легких", - сказал президент.

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Он добавил, что сначала США смогут выработать 100 млн доз вакцин, как только получат все необходимые разрешения. А вскоре после этого в стране смогут выпустить 500 млн доз.

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