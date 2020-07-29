Трамп не исключает масштабных поставок вакцины от коронавируса за границу

29 июля, 2020, 12:12

Президент США Дональд Трамп заявил, что американскую вакцину, вероятно, будут поставлять в другие страны

Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома.

Трамп отметил, что когда в США появится вакцина, она быстро распространится по всей стране.

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"Возможно, мы будем поставлять большое количество вакцины в другие части мира, как делаем это с аппаратами искусственной вентиляции легких", - сказал президент.

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Он добавил, что сначала США смогут выработать 100 млн доз вакцин, как только получат все необходимые разрешения. А вскоре после этого в стране смогут выпустить 500 млн доз.