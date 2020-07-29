 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоTikTok запускает программу финансирования новых видеомейкеров

TikTok запускает программу финансирования новых видеомейкеров

Популярное приложение TikTok запускает собственную программу финансирования начинающих стоимостью $200 млн

Об этом сообщает news.am .

"Ванесса Паппас, которая управляет операциями TikTok в США, пояснила, что начиная с августа американские авторы смогут подать заявку на получение гранта с общей суммы в качестве поддержки своего "инновационного" контента", - говорится в сообщении.

Фонд будет полностью распределен до конца 2021, а после сумма выплат может возрасти.

Создатели могут подать заявку и пройти квалификацию на получение гранта. Авторы должны быть старше 18 лет, и их контент должен соответствовать определенным "базовым показателям для подписчиков".

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

29 июля, 2020 среда

больше новостей

29 июля, 2020 среда

28 июля, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать