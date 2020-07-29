TikTok запускает программу финансирования новых видеомейкеров
29 июля, 2020, 10:59
Популярное приложение TikTok запускает собственную программу финансирования начинающих стоимостью $200 млн
Об этом сообщает news.am .
"Ванесса Паппас, которая управляет операциями TikTok в США, пояснила, что начиная с августа американские авторы смогут подать заявку на получение гранта с общей суммы в качестве поддержки своего "инновационного" контента", - говорится в сообщении.
Фонд будет полностью распределен до конца 2021, а после сумма выплат может возрасти.
Создатели могут подать заявку и пройти квалификацию на получение гранта. Авторы должны быть старше 18 лет, и их контент должен соответствовать определенным "базовым показателям для подписчиков".
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