TikTok запускает программу финансирования новых видеомейкеров

29 июля, 2020, 10:59

Популярное приложение TikTok запускает собственную программу финансирования начинающих стоимостью $200 млн

Об этом сообщает news.am .

"Ванесса Паппас, которая управляет операциями TikTok в США, пояснила, что начиная с августа американские авторы смогут подать заявку на получение гранта с общей суммы в качестве поддержки своего "инновационного" контента", - говорится в сообщении.

Фонд будет полностью распределен до конца 2021, а после сумма выплат может возрасти.

Создатели могут подать заявку и пройти квалификацию на получение гранта. Авторы должны быть старше 18 лет, и их контент должен соответствовать определенным "базовым показателям для подписчиков".

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