Telegram-бот с крадеными данными украинцев, который обещали закрыть правоохранители, расширил функционал

29 июля, 2020, 11:59

По состоянию на 29 июля "UA Baza Bot", который продает краденую персональную информацию украинцев, до сих пор работает в Telegram

Об этом сообщил представитель "Украинского Киберальянса" Александр Галущенко в Facebook.

Галущенко отметил, что "UA Baza Bot" в Telegram до сих пор работает и предлагает новые возможности по продаже персональных данных.

Он добавил скрины с телеграмм-канала, который предлагает украденную персональную информацию украинцев.

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В частности, бот отрапортовал о увеличенном функционале по распознаванию лиц украинцев.