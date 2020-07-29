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Espreso.tvОбществоTelegram-бот с крадеными данными украинцев, который обещали закрыть правоохранители, расширил функционал

Telegram-бот с крадеными данными украинцев, который обещали закрыть правоохранители, расширил функционал


фото: inventure
По состоянию на 29 июля "UA Baza Bot", который продает краденую персональную информацию украинцев, до сих пор работает в Telegram

Об этом сообщил представитель "Украинского Киберальянса" Александр Галущенко в Facebook.

Галущенко отметил, что "UA Baza Bot" в Telegram до сих пор работает и предлагает новые возможности по продаже персональных данных.

Он добавил скрины с телеграмм-канала, который предлагает украденную персональную информацию украинцев.

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В частности, бот отрапортовал о увеличенном функционале по распознаванию лиц украинцев.

  • Напомним, в ночь с 11 на 12 мая стало известно о "сливе" данных украинских пользователей: пароли, водительские права и мобильные телефоны можно было найти в Telegram-боте "UA Baza BOT". В то же время, база существовала и до того, но с меньшим объемом информации.
  • 12 мая в полиции отрапортовали о приостановке работы ресурса. Позже Telegram-канал возобновил работу, заявив, что не справился с наплывом желающих проверить информацию
  • 28 мая, в "Украинском Киберальянсе" отметили , что база работает и еще и предлагает акции и скидки на покупку персональных данных.
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