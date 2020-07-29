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Espreso.tvЭкономикаТам будет все: Зеленский анонсировал строительство "мультибольниц" в нескольких регионах Украины

Там будет все: Зеленский анонсировал строительство "мультибольниц" в нескольких регионах Украины


фото: president.gov.ua
Зеленский заявил о намерении построить "мультибольницы" в пяти-шести регионах Украины, в которых "будет все"

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил на брифинге после посещения Национальной детской специализированной больницы "Охматдет".

"Программа "Большая стройка" - это не про дороги, а о том, что мы строим Украину. Важная часть этой программы - мультибольницы, которые мы хотим построить в пяти-шести регионах Украины, где будет все", - сказал Зеленский.

Президент также отметил, что главная задача состоит в обеспечении больниц квалифицированным персоналом.

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