Суд перенес слушания по делу Сивохи против ветеранов

29 июля, 2020, 12:34

29 июля Печерский районный суд города Киева перенес заседание по делу Сергея Сивохи против ветеранов "Азова" Юрия Капли, Александра Демидова и Сергея Тамарина

Об этом сообщила корреспондентка Еспресо.TV Дарья Бубнюк с места событий.

Печерский суд объявил перерыв на неопределенный срок из-за того, что защита подозреваемых объявила об отводе судьи.

Когда состоится новое заседание, станет известно после рассмотрения отвода судьи.

Напомним, бойцов АТО Тамарина, Каплю и Демидова обвиняют в хулиганстве, совершенном группой лиц, за что им грозит до пяти лет лишения свободы. Инцидент произошел на презентации "Платформы примирения Донбасса". Ее представил Сергей Сивохо.

Платформу посетили ветераны АТО, которые протестовали против "примирения". Началась толкотня, в результате которой Сивохо упал. Теперь Сивохо утверждает, что его избили, хотя сами ветераны это отрицают.

Другой инцидент произошел во время акции протеста Демидова против законопроекта Максима Бужанского по остановке дерусификации образования. Суд объединил дела.

Поддержать бойцов под суд пришли около 100 активистов. Они видят в суде реванш пророссийских сил. Сам Сивохо и Бужанский на заседание не пришли.

Напомним, 13 марта в Киеве произошли стычки на презентации Национальной платформы примирения.

Полиция задержала лиц за толчок Сивохи на презентации "платформы примирения".

Под райотделом Нацполиции на Московской, 30 в Киеве собрались люди в поддержку задержанных на презентации "платформы примирения", где толкнули советника секретаря СНБО Сергея Сивохо.

Национальный Корпус направил в Службу безопасности Украины сообщение о совершении государственной измены советником секретаря СНБО Сергеем Сивохо, который 12 марта инициировал в Киеве мероприятие под названием "Национальная платформа примирения и единства".

С райотдела Нацполиции на Московской, 30 в Киеве отпустили восемь задержанных активистов. Еще двое находятся в отделении

Экс-командир полка "Азов" Максим Жорин заявил, что во время презентации "платформы примирения" советник секретаря СНБО Сергей Сивохо упал из-за того, что начал убегать от активистов

30 марта Сергея Сивохо освободили от должности советника секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины на общественных началах

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