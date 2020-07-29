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Espreso.tvОбществоСтепанов объяснил, как действовать украинцам, возвращающимся из стран "красных зон"

Степанов объяснил, как действовать украинцам, возвращающимся из стран "красных зон"

Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, как действовать украинцам, возвращающимся из стран, где сложная эпидемиологическая ситуация

Об этом Степанов рассказал в эфире одного из телеканалов, передает РБК-Украина.

По его словам, люди, которые прилетают из "красной зоны", должны придерживаться четко прописанного алгоритма действий.

"На пограничной службе они должны установить приложение "Дій вдома ", для удобства наших граждан мы ввели дополнительную опцию - сделать ПЦР-тест, перечень лабораторий доступен на сайте Минздрава. Сразу эта информация передается в полицию, и человек снимается с контроля в приложении "Дій вдома", - сказал Степанов.

Также он добавил, что в обновленный список стран - "красных зон" попали: Болгария, Румыния, Албания.

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