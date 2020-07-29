Смертельное избиение бойца "Азова": суд отменил залог и отправил в СИЗО подозреваемого

29 июля, 2020, 13:46

Запорожский суд поддержал ходатайство полиции и прокуратуры и изменил меру пресечения подозреваемому в причинении смертельных телесных повреждений бойцу полка Национальной гвардии "Азов" Олегу Черевко

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Запорожской области.

По данным ведомства, Апелляционным судом Запорожской области избранная ранее мера пресечения в виде залога изменена на содержание под стражей. Досудебное расследование продолжается.

В ведомстве напомнили, что 21 июля около 23:55 в Коммунарский отделение полиции ГУНП в Запорожской области поступило сообщение из 5-й городской больницы о том, что возле одного из торговых центров города с травмами головы доставили местного жителя, 1991 года рождения.

Работники полиции установили подозреваемого в нанесении тяжких телесных повреждений и задержали его в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Впоследствии ему сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Районным судом Запорожской области фигуранту была избрана мера пресечения в виде залога 40 тыс. грн.

27 июля следственным управлением ГУНП в Запорожской области в связи со смертью потерпевшего подозреваемому было изменено подозрение на ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины.

В тот же день следователи по согласованию с прокуратурой обратились в суд с ходатайством об избрании злоумышленнику меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, старший солдат полка "Азов" Олег Черевко , которого избили в Запорожье, умер в больнице.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb