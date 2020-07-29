Серкетар СНБО Данилов назвал пандемию COVID-19 "первой биологической войной"
29 июля, 2020, 17:42
По словам Алексея Данилова, вопрос, кто начал "первую биологическую войну", - второстепенный
Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов заявил в эфире одного из телеканалов, передает " НВ ".
"Мы пока не можем сказать, кто ее, скажем так, раздул, но это первая биологическая война, она охватила весь мир", - отметил Данилов.
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По его словам, "кто в этом виноват - это вопрос второго ряда".
"Мы сейчас не можем дать ответ, как это все произошло", - добавил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины.
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