Серкетар СНБО Данилов назвал пандемию COVID-19 "первой биологической войной"

29 июля, 2020, 17:42

По словам Алексея Данилова, вопрос, кто начал "первую биологическую войну", - второстепенный

Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов заявил в эфире одного из телеканалов, передает " НВ ".

"Мы пока не можем сказать, кто ее, скажем так, раздул, но это первая биологическая война, она охватила весь мир", - отметил Данилов.

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По его словам, "кто в этом виноват - это вопрос второго ряда".

"Мы сейчас не можем дать ответ, как это все произошло", - добавил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины.

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