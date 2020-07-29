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Espreso.tvОбществоСБУ разоблачила группировку, которая занималась контрабандой лекарств из России

СБУ разоблачила группировку, которая занималась контрабандой лекарств из России

СБУ разоблачила международную группировку, которая занималась контрабандой и продажей лекарственных средств сердечно-сосудистой, онкологической и репродуктивной групп неизвестного происхождения

Об этом сообщает пресс-центр спецслужбы.

По данным, незарегистрированные лекарства злоумышленники из Киева и Харьковской области нелегально получали с территории России и одной из стран Западной Азии, в том числе через международную почту.

Продукцию продавали в сети и доставляли курьерами и сервисами экспресс-доставки.

Хранение препаратов осуществлялось без соблюдения санитарных норм.

Во время обысков правоохранители изъяли почти 2,5 тис.упаковок медсредств сомнительного качества на общую сумму более 3 млн грн, документы и деньги. Лекарства направят на экспертизу.

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