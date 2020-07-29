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Espreso.tvОбществоРФ использует минимум три англоязычных сайта для распространения дезинформации о коронавирусе, - АP

РФ использует минимум три англоязычных сайта для распространения дезинформации о коронавирусе, - АP

Российские разведслужбы используют по меньшей мере три англоязычных сайта для распространения дезинформации, связанной с пандемией коронавируса, заявили анонимно американские чиновники

Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на чиновников США, передает "Радио Свобода".

На сайтах InfoRos.ru, Infobrics.org и OneWorld.press между концом мая и началом июля было опубликовано более 150 статей, в которых пропагандируются конспирологические теории, в частности, китайские утверждение о том, что коронавирус был создан как биологическое оружие в американской военной лаборатории, и появляются комментарии о том, как российское медицинское оборудование, доставленное в США, способствует улучшению отношений двух стран.

По мнению американских чиновников, РФ пытается подорвать усилия США по преодолению коронакризиса перед выборами президента Соединенных Штатов. Кроме коронавируса, внимание сосредоточено и на американских новостях, глобальной политике и актуальных историях.

Чиновники говорили на условиях анонимности, поскольку не имеют полномочий выступать публично. Они заявили, что решили сейчас предупредить о четкой связи между упомянутыми сайтами и российской разведкой.

AP назвало имена Дениса Тюрина и Александра Старунского как организаторов публикаций. По сообщению, они возглавляли агентство InfoRos и раньше служили в Главном разведывательном управлении РФ (ГРУ). Подразделение, где они работали, специализируется на военной психологической разведке, и они сохранили там контакты, сообщает издание.

Сайт InfoRos.ru принадлежит российскому правительству, два других сайта формально являются независимыми информационными порталами.

Согласно источникам газеты New York Times в американских спецслужбах, ФБР расследует связи еще одного интернет-издания Strategic Culture Foundation со Службой внешней разведки России.

В мае на его сайте появилась резко негативная статья об Эвелин Фаркас, которая работала в администрации Барака Обамы и известна своими критическими высказываниями в адрес Кремля. В июне Фаркас проиграла на первичных выборах Демократической партии в борьбе за место в Конгрессе.

Сайт OneWorld.press опроверг обвинения в том, что он связан с российской разведкой.

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