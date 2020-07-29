РФ начала масштабные военные учения в Черном море
Об этом сообщает "РИА Новости".
Сегодня, 29 июля, Черноморский флот России начал военные учения, в которых принимают участие более 20 кораблей. К маневрам также привлечены самолеты и вертолеты морской авиации.
Как сообщается, военные планируют провести тренировку по ведению морского боя, противовоздушной и противодиверсионной обороне. Кроме того, члены экипажей будут защищать корабль при стоянке на незащищенном рейде и ликвидировать пожар или пробоины.
Сообщается, что среди привлеченных кораблей в учениях задействованы: фрегат "Адмирал Эссен", сторожевой корабль "Допытливый", патрульный корабль "Дмитрий Рогачев". Также участвуют малые ракетные корабли "Орехово-Зуево" и "Ингушетия" и большие десантные корабли "Цезарь Куников" и "Саратов".
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