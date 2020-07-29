"За Вашу и нашу память!": Украинцы Польши обратились по случаю 100-летия Варшавской битвы

29 июля, 2020, 07:12

Группа украинских историков и общественных деятелей из Польши обнародовала обращение к полякам по случаю 100-летия Варшавской битвы 1920 года

Еспресо.TV приводит текст обращения:

"Большевистское нашествие, которое распространилось в 1920 году за пределы тогдашней России и разрушило существующее положение вещей, на своем пути наткнулось на возрожденные государства - Украину и Польшу. Надднепрянская Украина проснулась от безгосударственного существования и начала борьбу за собственную государственность. Также в 1918 году украинцы Галичины заявили о создании государства совместно с братьями из "Большой Украины". Однако эти планы были разрушены под давлением поляков, для которых не существовало Польши без Львова, а украинские степи были неотъемлемой частью легенды о польской независимости.

Однако вскоре оба народа оказались перед лицом общего врага - большевистской орды, которая угрожала европейской цивилизации. Несмотря на то, что еще недавно они боролись друг против друга, поляки и украинцы решили, что любовь к родине и борьба за ее независимость не должны превратиться в братоубийственную войну. Это поняли украинские лидеры во главе с атаманом Симоном Петлюрой. Это, благодаря своей чрезвычайной интуиции, осознал маршал Юзеф Пилсудский. Реальная оценка угрозы со стороны большевистской России заставила обе стороны в апреле 1920 года заключить союз, результатом которого стало братство оружия и совместная борьба против большевиков. Солдаты Петлюры и Пилсудского проливали кровь за общую свободу - польскую и украинскую. Каждый из них боролся за своо, желанную родину и тех, что хотели ее лишить.

Польско-украинский союз возник в результате самопожертвования. Поляки должны были отказаться от визии идиллии украинских имений, а украинцы - от Украины аж до Сян. Для многих украинцев цена была необычно высокой, но даже те, кто воевал в 1918 году за украинский Львов, становились в ряды армии Украинской Народной Республики, чтобы создать барьер большевистскому нашествию. Бывшие противники вместе проливали кровь в борьбе с общим врагом. Польские солдаты гибли под Киевом, а украинские солдаты - возле Замостья. Прославился полковник Марк Безручко, но кроме него воевали и другие: генералы, офицеры и солдаты со всей Украины. Они были рыцарями свободы, потому что мечтали о свободной родине. Они были людьми чести, которые верность своему слову подтверждали кровью, ранами, тяжелым солдатским трудом, оставленными в Украине семьями и изгнанием с родной земли. За свои мечты и верность своему союзнику они заплатили самую высокую цену!

После того, как утихли битвы и Польша подписала с Россией мирный договор в Риге, недавние союзники оказались неудобным балластом. Интернированным в лагерях пришлось столкнуться с унижением и безнадежностью. Многие из них (очень многие) погибли в этих лагерях. Смертоносный урожай собирали болезни, эпидемии, недоедания и даже холод. Те, кто уцелели, хоронили своих товарищей по оружию на кладбищах, место на которых им иногда приходилось покупать за собственные деньги. В независимой Польше только некоторые из них нашли помощь и поддержку. Предательство своих бывших союзников заставило маршала Юзефа Пилсудского сказать памятные слова: "Простите, господа, я вас очень прошу прощения".

Союз Пилсудский-Петлюра, совместная борьба и пролитая кровь, которые остановили большевистское нашествие на подступах к Варшаве, должны были стать краеугольным камнем аксиомы, что независимые Польша и Украина нужны своим народам и Европе. К сожалению, период Второй Речи Посполитой поставил это утверждение под сомнение. Украинцы перестали быть народом-партнером, а стали обременительным национальным меньшинством, осужденным к ассимиляции и денационализации. Вскоре наступил период беспамятства, забвения и стирания из памяти совместной борьбы. На сегодняшний день в школьных учебниках по истории уже не упоминается польско-украинское братство по оружию. Однако 1920 год наглядно продемонстрировал, что сотрудничество, взаимопонимание, уважение и взаимная поддержка более выгодны нашим государствам и нациям, чем враждебность и недовольство.

В 1991 году Польша стала первым государством в мире, признавшим независимость Украины. Это было отмечено значительным возрождением идеи польско-украинского братства и общности наших интересов. Однако сегодня с грустью приходится констатировать, что в 100-ю годовщину совместной борьбы, исторический польско-украинский диалог находится в худшем положении за все прошедшие двадцать лет. Потеряна значительная часть завоеваний предыдущих десятилетий и разрешено то, чтобы, читая страницы истории, подчеркивалось не то, что нас объединяет, а лишь исключительно то, что разделяет.

Однако в последнее время появились также положительные примеры деятельности в духе 1920 года. Особенно важной стала акция "Пламя братства", проводимая в Польше скаутами "Союза харцерства польского" и членами украинской скаутской организации "Пласт". Эти молодые люди с истории вдохновились мечтами о совместном польско-украинском будущем. Следует также отметить деятельность польских и украинских журналистов, которые в майскую годовщину освобождения Киева войсками Пилсудского и Петлюры в рамках проекта "1920 - год памяти во время пандемии" почтили места захоронений польских легионеров и воинов армии УНР в городах и селах Украины.

Оглядываясь в прошлое, не можем позволить, чтобы в 2020 году произошло предательство идеалов 1920 года. Сегодня, спустя почти 100 лет, украинцы противостоят агрессии современной России и защищают не только украинскую государственность, но и европейский выбор Украины; они являются последним бастионом на пути российской экспансии - идеологическим, политическим и военным. Будем солидарны с ними! Сделаем выводы из истории, ведь равнодушие и забывчивость убивают не менее эффективно, чем пули, разрушают идеалы, которые сегодня нам могут быть так нужны.

Украинцы - граждане Республики Польша

Др Витольд Бобрик

Др габ. Роман Высоцкий

Ярослав Вуйцик

Проф. др габ. Игорь Галагида

Др габ. Богдан Гальчак

Др Мариуш Гумецкий

Проф. др габ. Роман Дрозд

Проф. др габ. Ростислав Жерелик

Др Ростислав Крамар

Др габ. Марко Мельник

Александр Маслей

Др Лука Рейт

Юрий Рейт

Др Ева Рибалт

Мирослав Скирко

Петр Тима "