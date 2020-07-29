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Espreso.tvОбщество"Пустая трата времени": Билл Гейтс о тестировании на коронавирус в США

"Пустая трата времени": Билл Гейтс о тестировании на коронавирус в США

Большинство американских тестов на коронавирус является пустой тратой времени, поскольку заставляют людей слишком долго ждать результата

Об этом сказал основатель Microsoft Билл Гейтс в интервью телеканалу CNBC.

"Самая простая вещь, которая имеет отношение к этому безумию, это то, что вы не должны возмещать кому-либо стоимость теста за то, чтобы получить результат более чем через 48 часов... Этот тест - пустая трата времени. И все эти цифры количества проведенных тестов, большинство - это просто пустая трата времени", - сказал Гейтс.

По его мнению, результаты тестирования должны быть доступны как можно скорее для того, чтобы человек, заразившийся коронавирусом, мог изменить свое поведение и не подвергать риску заражения других людей. Гейтс также заявил, что люди с низким доходом, которые испытывают наибольший риск, не должны ждать результатов анализов более 24 часов.

По данным компании Quest Diagnostics, среднее ожидание результатов тестов для приоритетных пациентов (сюда включены госпитализированные больные, те, кому предстоит операция и медработники с симптомами заражения) составляет более двух дней, передает CNBC. Для всех остальных время, затрачиваемое на проведение тестирование, составляет более семи дней.

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