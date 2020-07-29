"Напоминает ЦК КПСС": в КИУ раскритиковали праймериз "Слуги народа" на должность мэра Киева
Об этом заявил генеральный директор Комитета избирателей Украины Алексей Кошель, передает Интерфакс-Украина .
"Что мы получили в Киеве? Мы получили заседание фракции политической партии, которая, опираясь на результаты социологии и по мнению президента Украины, принимает решение о том, кто будет выдвинут от партии ... Это не внутрипартийная демократия, это не демократия вообще, это скорее напоминает ЦК КПСС ", - отметил Кошель.
Комитет избирателей Украины обращает внимание, что сейчас будет проведена волна фейковых праймериз.
"Мы фактически спекулируем на теме демократической процедуры, которая является эффективной во всем мире, которую следует внедрить в Украине, основываясь на законодательстве, на традициях, а мы сейчас ее заменяем фактически обманом украинских избирателей", - считает Кошель.
Также Кошель призвал СМИ не использовать определение "победитель праймериз" Слуги народа ".
"Как проходит "праймериз" во всем демократическом мире: голосуют или избиратели, или члены политической партии. Например, социалисты во Франции организуют праймериз, работают около 7-8 тысяч избирательных участков, куда приходят граждане, голосуют, праймериз проходят в два тура", - отметил он.
- 16 июля нардеп Ирина Верещук стала кандидатом в мэры Киева от партии "Слуга народа".
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