"Напоминает ЦК КПСС": в КИУ раскритиковали праймериз "Слуги народа" на должность мэра Киева

29 июля, 2020, 18:28

Решение партии "Слуга народа" по выдвижению кандидата в мэры Киева не имеет ничего общего с демократической процедурой праймериз

Об этом заявил генеральный директор Комитета избирателей Украины Алексей Кошель, передает Интерфакс-Украина .

"Что мы получили в Киеве? Мы получили заседание фракции политической партии, которая, опираясь на результаты социологии и по мнению президента Украины, принимает решение о том, кто будет выдвинут от партии ... Это не внутрипартийная демократия, это не демократия вообще, это скорее напоминает ЦК КПСС ", - отметил Кошель.

Комитет избирателей Украины обращает внимание, что сейчас будет проведена волна фейковых праймериз.

"Мы фактически спекулируем на теме демократической процедуры, которая является эффективной во всем мире, которую следует внедрить в Украине, основываясь на законодательстве, на традициях, а мы сейчас ее заменяем фактически обманом украинских избирателей", - считает Кошель.

Также Кошель призвал СМИ не использовать определение "победитель праймериз" Слуги народа ".

"Как проходит "праймериз" во всем демократическом мире: голосуют или избиратели, или члены политической партии. Например, социалисты во Франции организуют праймериз, работают около 7-8 тысяч избирательных участков, куда приходят граждане, голосуют, праймериз проходят в два тура", - отметил он.

16 июля нардеп Ирина Верещук стала кандидатом в мэры Киева от партии "Слуга народа".