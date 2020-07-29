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Espreso.tvСпорт"Колос" - "Мариуполь": букмекеры назвали фаворита финала плей-офф УПЛ за место в Лиге Европы

"Колос" - "Мариуполь": букмекеры назвали фаворита финала плей-офф УПЛ за место в Лиге Европы


фото: fcmariupol.com
Сегодня, 29 июля, в финале плей-офф УПЛ за место в Лиге Европы Ковалевский "Колос" сыграет с "Мариуполем"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Фаворитом встречи букмекеры считают "Колос", на победу Ковалевского клуба коэффициент - 2,07. В победу "Мариуполя" эксперты верят меньше, на выход команды в квалификацию Лиги Европы коэффициент - 3,50.

В полуфинале плей-офф "Мариуполь" победил "Александрию" со счетом 2: 1, а "Колос" одолел "Днепр-1" (4: 1). Ранее в Лигу чемпионов вышли "Шахтер" и "Динамо", а в Лигу Европы "Заря" и "Десна".

Чемпионат Украины по футболу

Плей-офф Лиги Европы

Финал

29 июля

"Колос" - "Мариуполь"

Киев, стадион НСК "Олимпийский"

Начало в 19:30

Прямая трансляция на телеканале УНИАН

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