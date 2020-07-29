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Espreso.tvОбщество"Когда делаешь реформы, немного люди "отваливаются", - Корниенко о падении рейтинга "Слуги народа"

"Когда делаешь реформы, немного люди "отваливаются", - Корниенко о падении рейтинга "Слуги народа"


фото: prm.ua
По словам главы избирательного штаба "Слуги народа" на местных выборах, заместителя председателя фракции в ВР Александра Корниенко, партия потеряла электорат, который ожидал быстрых изменений

Об этом Александр Корниенко рассказал в интервью "Украинской правде".

На вопрос журналиста, почему, по мнению Корниенко за год у "Слуги народа" имеет место стремительное падение рейтингов, то отметил:

"Во-первых, отвалились те, кто ждет быстрых результатов. Помню, что 20% говорили, что один год готовы ждать, там 25-30% - от двух до трех лет, ну и преданные поклонники: ждем, сколько надо. "

"То есть первая часть отваливается, вторая... Все-таки, когда делаешь реформы, немного люди "отваливаются", потому что реформы нравятся не всем", - добавил нардеп.

Он уточнил, что в реформе "слуг" подразумевает прежде всего голосование за закон об обороте сельскохозяйственных земель.

  • Напомним, согласно последнему опросу группы "Рейтинг", проведенному 15-20 июля, за "Слугу народа" готовы проголосовать 27,8% избирателей, среди тех, кто определился и пойдет на выборы

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