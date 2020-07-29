"Давит жена Шария": журналистка-расследователь заявила об угрозах после материала о связанных с РФ Telegram-каналах

29 июля, 2020, 21:26

Журналистка Любовь Величко подала в полицию заявления об угрозах убийством и препятствовании ее журналистской деятельности после выхода расследования о Telegram-каналах, связанных с Россией

Видеообращение она обнародовала в Facebook.

Правоохранители допросили журналистку и заверили, что будут расследовать ее дело "максимально объективно".

"Завтра будет открыто два уголовных производства - одно это угроза убийством, а второе - это препятствование журналистской деятельности. В первом деле речь идет о неизвестных лицах, которые в Facebook угрожали убить меня за то, что я написала свое расследование о влиянии Telegram-каналов на деятельность Рады. По второму делу фигурирует Ольга Шарий, это жена скандального блогера Анатолия Шария, она же является главой партии Шария. В этом заявлении добавлено видео, в котором она обливает меня бранью, давит на меня как на журналиста ", - рассказала Величко.

Она также добавила, что во втором деле фигурируют 10 телеграмм-каналов, которые в течение недели "давили, писали всякие фейки, обливали грязью". Среди них "Резидент" и "Легитимный".