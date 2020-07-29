"Барселона" накажет футболиста, который бежал в Бразилию перед рестартом Лиги чемпионов

29 июля, 2020, 14:49

"Барселона" накажет бразильского футболиста Артура за отказ выступать за клуб после восстановления сезона в Лиге чемпионов

Об этом сообщает Barca Blaugranes .

По данным источника, бразильский футболист больше не хочет тренироваться и играть за каталонцев в Лиге чемпионов. Вместо этого он намерен как можно скорее присоединиться к "Ювентусу", в который испанский клуб продал его за 72 млн евро.

Артур, который сейчас находится в Бразилии, хочет договориться с клубом о досрочном расторжении контракта. А "Барселона" намерена наказать хавбека за демарш.

Бразилец в нынешнем сезоне сыграл за каталонцев 28 матчей, забил 4 гола и отдал 4 результативные передачи.

"Барселона" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов 8 августа будет принимать итальянский "Наполи". В первой встрече команды сыграли в Неаполе вничью 1: 1.

24 июля стало известно, что "Барселона" готова продать французского защитника Самюэля Умтити.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb