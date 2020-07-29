 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпорт"Барселона" накажет футболиста, который бежал в Бразилию перед рестартом Лиги чемпионов

"Барселона" накажет футболиста, который бежал в Бразилию перед рестартом Лиги чемпионов


фото: Getty Images
"Барселона" накажет бразильского футболиста Артура за отказ выступать за клуб после восстановления сезона в Лиге чемпионов

Об этом сообщает Barca Blaugranes .

По данным источника, бразильский футболист больше не хочет тренироваться и играть за каталонцев в Лиге чемпионов. Вместо этого он намерен как можно скорее присоединиться к "Ювентусу", в который испанский клуб продал его за 72 млн евро.

Артур, который сейчас находится в Бразилии, хочет договориться с клубом о досрочном расторжении контракта. А "Барселона" намерена наказать хавбека за демарш.

Бразилец в нынешнем сезоне сыграл за каталонцев 28 матчей, забил 4 гола и отдал 4 результативные передачи.

"Барселона" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов 8 августа будет принимать итальянский "Наполи". В первой встрече команды сыграли в Неаполе вничью 1: 1.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

29 июля, 2020 среда

больше новостей

29 июля, 2020 среда

28 июля, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать