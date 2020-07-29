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Espreso.tvКультураПровокативный Ройтбурд сделал более наглядными во Львове "Хроники чумного года"

Провокативный Ройтбурд сделал более наглядными во Львове "Хроники чумного года"


фото: rfe
Сейчас в Музее модернизма (который является структурным подразделением Львовской галереи искусств) начала работать выставка одессита Александра Ройтбурда "Хроники чумного года", которая перед Львовом экспонировалась в Луцке

Речь идет об интеллектуальных рефлексиях известного живописца, куратора, блогера, философа и главы Одесского художественного музея на геополитические и социокультурные обстоятельства в Украине.

Как акцентируют организаторы, Александр Ройтбурд вошел в историю украинского современного искусства еще в конце 80-х годов ХХ века как лидер среды "новой волны" в одесском искусстве. Взяв за лейтмотив своего творчества становление в Украине гражданского общества, художник очень часто провоцирует, иронизирует и даже жестоко издевается, но не для эпатажа, а чтобы добиться отклика от зрителя, разбудить мысль. И ему это удается. К примеру, хотя бы рассуждая на тему глобальной пандемии, что является прекрасным временем для мерзавцев, когда можно и реваншистские марши проводить, и дворцовые перевороты делать.

По словам куратора выставки во Львове, искусствоведа Богдана Мисюга, Александр Ройтбурд сумел взять много от "южноукраинского декадентства", очень умело при этом избегая морализаторства и тривиальных тем.

"В своих планах Александр Ройтбурд часто манипулирует сюжетами классического искусства, цитирует шедевры ради их открытости в другие временные измерения, - рекламирует событие Львовская галерея искусств. -Касаясь тематики ценностей различных религий, моральных систем, Ройтбурд выстраивает свою ироническую линию фундаментальной мудрости, лишенную возрастных стереотипов и обрядности. Он особенно интересен для настоящих интеллектуалов, потому что трансформировал в своем творчестве рефлексию на разные поколения украинских демагогов, псевдопатриотов и циников. Художник имеет активную гражданскую позицию относительно "маргинализации культуры". На фоне судебных процессов с рейдерством одесского музея в течение последнего года эта его выставка - настоящая эстетическая отдушина для любителей современного искусства ".

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Стоит добавить, что выставка будет экспонироваться во Львове до 31 августа. Как и то, что в 2009 году картина Ройтбурда из серии "Прощай, Караваджо!" была куплена на лондонском аукционе Philips de Puru & Co за рекордную на то время для украинской живописи сумму - 97 000 долларов.

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