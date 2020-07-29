Промоутер рассказал, когда состоится бой Усика против Чисоры

29 июля, 2020, 13:19

Промоутер Дерека Чисоры Дэвид Хэй заявил, что бой британского боксера против украинца Александра Усика запланирован на октябрь

Об этом сообщает Sky Sports .

По словам Хэя, оба боксера продолжают подготовку к поединку, который был отложен из-за пандемии, и выйдут на ринг в октябре.

"Вероятно, дата боя Чисора - Усик будет назначена на октябрь. К счастью, сейчас бокс начал возвращаться. Промоутер Эдди Хирн проводит поединки в своем саду. 22 августа пройдет большой бой Диллиан Уайта против Александра Поветкина. Возможно, поединок Дерека и Александра состоится в октябре . Чисора и Усик тренируются ", - сказал Хэй.

Напомним, 28 июля Александр Усик заявил, что его бой против Дерека Чисоры состоится в Англии .

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