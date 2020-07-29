Промоутер назвал дату следующего боя Ломаченко
29 июля, 2020, 18:45
Бой Василий Ломаченко - Теофимо Лопес должен состояться 3 октября
Об этом сообщает BoxingScene .
Вскоре о дате поединка должны объявить официально.
"Бой Ломаченко - Лопес за 4 пояса легкого веса пройдет 3 октября. Остались детали, мы ведем переговоры и все идет хорошо. Скоро все согласуем", - рассказал промоутер Боб Арум.
Василий Ломаченко владеет титулами WBC (Всемирного боксерского совета), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO (Всемирной боксерской организации) в легком весе (до 61,2 кг). Теофимо Лопес удерживает пояс IBF (Международной боксерской федерации).
- 15 июля сообщалось, что поединок за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе между украинцем Василием Ломаченко и американцем Теофимо Лопесом снова могут перенести .
- 27 июля стало известно, что чемпион WBC Мигель Берчельт готов побиться с украинцем Василием Ломаченко .
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