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Espreso.tvСпортПромоутер назвал дату следующего боя Ломаченко

Промоутер назвал дату следующего боя Ломаченко


фото: Getty Images
Бой Василий Ломаченко - Теофимо Лопес должен состояться 3 октября

Об этом сообщает BoxingScene .

Вскоре о дате поединка должны объявить официально.

"Бой Ломаченко - Лопес за 4 пояса легкого веса пройдет 3 октября. Остались детали, мы ведем переговоры и все идет хорошо. Скоро все согласуем", - рассказал промоутер Боб Арум.

Василий Ломаченко владеет титулами WBC (Всемирного боксерского совета), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO (Всемирной боксерской организации) в легком весе (до 61,2 кг). Теофимо Лопес удерживает пояс IBF (Международной боксерской федерации).

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