Промоутер назвал дату следующего боя Ломаченко

29 июля, 2020, 18:45

Бой Василий Ломаченко - Теофимо Лопес должен состояться 3 октября

Об этом сообщает BoxingScene .

Вскоре о дате поединка должны объявить официально.

"Бой Ломаченко - Лопес за 4 пояса легкого веса пройдет 3 октября. Остались детали, мы ведем переговоры и все идет хорошо. Скоро все согласуем", - рассказал промоутер Боб Арум.

Василий Ломаченко владеет титулами WBC (Всемирного боксерского совета), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO (Всемирной боксерской организации) в легком весе (до 61,2 кг). Теофимо Лопес удерживает пояс IBF (Международной боксерской федерации).

15 июля сообщалось, что поединок за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе между украинцем Василием Ломаченко и американцем Теофимо Лопесом снова могут перенести .

27 июля стало известно, что чемпион WBC Мигель Берчельт готов побиться с украинцем Василием Ломаченко .