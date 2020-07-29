Правительство выделило около 11 млн грн на помощь семьям погибших бойцов АТО

29 июля, 2020, 17:00

Кабинет министров выделил почти 11 млн грн на помощь семьям погибших бойцов АТО и военным, получивших инвалидность во время участия в антитеррористической операции на Донбассе

Правительство одобрило соответствующий проект распоряжения 29 июля, передает РБК-Украина .

Правительство выделило 10 434 650 000 грн для предоставления единовременной денежной помощи членам семей погибших бойцов АТО и военным, получившим инвалидность во время участия в антитеррористической операции (АТО) в Донбассе.

Указано, что средства выделили Министерству по делам ветеранов. До 30 сентября ведомство обязали представить отчет об использовании выделенных средств.

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