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Espreso.tvОбществоПравительство выделило около 11 млн грн на помощь семьям погибших бойцов АТО

Правительство выделило около 11 млн грн на помощь семьям погибших бойцов АТО


фото: reuters
Кабинет министров выделил почти 11 млн грн на помощь семьям погибших бойцов АТО и военным, получивших инвалидность во время участия в антитеррористической операции на Донбассе

Правительство одобрило соответствующий проект распоряжения 29 июля, передает РБК-Украина .

Правительство выделило 10 434 650 000 грн для предоставления единовременной денежной помощи членам семей погибших бойцов АТО и военным, получившим инвалидность во время участия в антитеррористической операции (АТО) в Донбассе.

Указано, что средства выделили Министерству по делам ветеранов. До 30 сентября ведомство обязали представить отчет об использовании выделенных средств.

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