Правительство внесло жидкости для электронных сигарет в перечень подакцизных товаров

29 июля, 2020, 09:36

Правительство обнародовало постановление, согласно которому жидкости для электронных сигарет с 1 сентября 2021 будут внесены в перечень подакцизных товаров

Об этом сообщила пресс-служба Государственной налоговой службы (ГНС) в Facebook.

Согласно сообщению, постановлением правительства предусмотрено включение с 1 сентября 2021 г. в перечень подакцизных товаров, контроль производства и обращения которых осуществляет ГНС, жидкостей, используемых в электронных сигаретах.

Кроме того, добавили в пресс-службе, правительство обнародовало постановление Кабмина от 27 июля 2020 №643 "О внесении изменений в Положение о государственной налоговой службе Украины"

"Принятие этого документа позволит осуществлять дальнейшее осуществление деятельности ГНС в рамках единого юридического лица, что предусмотрено Меморандумом об экономической и финансовой политике с МВФ", - подчеркнули в пресс-службе.

Напомним, 16 января Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в Налоговый кодекс относительно совершенствования администрирования налогов, устранения технических и логических неувязок в налоговом законодательстве. Согласно закону, для электронных сигарет вводится отдельная товарная подгруппа и устанавливается ставка акцизного налога на уровне 1456,33 грн за 1 тыс. штук в 2021 году. Ежегодно эта ставка будет повышаться на 20% до уровня 2516,54 грн за 1 тыс. штук в 2024 году.

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