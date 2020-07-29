Правительство расширило круг военных, которые будут получать вознаграждение за боевые задачи на передовой

29 июля, 2020, 16:34

Правительство внесло изменения в постановление, что позволит расширить круг военных, которые за выполнение боевых задач на линии соприкосновения получать денежное вознаграждение

Соответствующее решение принято на заседании правительства, сообщает Укринформ .

По словам министра обороны Украины Андрея Тарана, вознаграждение смогут получить рядовые, начальствующий состав и полицейские, которые выполняют задачи на линии боевого столкновения на глубину ротных опорных пунктов первого эшелона обороны.

По его словам, военнослужащие смогут получать начисления на денежное вознаграждение с 27 июля.

Для этого в трехдневный срок будут внесены изменения в постановление "Некоторые вопросы денежного обеспечения военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава и полицейских".

По словам Тарана, принятие документа позволит усилить социальную защиту военных.

Кроме того, Минфин обратился в Минобороны с просьбой определить объем расходов на эти цели, а также конкретизировать размеры и порядок таких выплат.