Правительство расширило круг военных, которые будут получать вознаграждение за боевые задачи на передовой
Соответствующее решение принято на заседании правительства, сообщает Укринформ .
По словам министра обороны Украины Андрея Тарана, вознаграждение смогут получить рядовые, начальствующий состав и полицейские, которые выполняют задачи на линии боевого столкновения на глубину ротных опорных пунктов первого эшелона обороны.
По его словам, военнослужащие смогут получать начисления на денежное вознаграждение с 27 июля.
Для этого в трехдневный срок будут внесены изменения в постановление "Некоторые вопросы денежного обеспечения военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава и полицейских".
По словам Тарана, принятие документа позволит усилить социальную защиту военных.
Кроме того, Минфин обратился в Минобороны с просьбой определить объем расходов на эти цели, а также конкретизировать размеры и порядок таких выплат.
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