Правительство назначило ежемесячное пособие одиноким пенсионерам старше 80 лет

29 июля, 2020, 17:54

В Украине назначили ежемесячное пособие в размере 685 грн одиноким пенсионерам старше 80 лет, нуждающимся в постороннем уходе

Об этом сообщает Правительственный портал .

Соответствующее решение было принято на заседании Кабинета министров.

"Установлен порядок выплаты ежемесячной государственной социальной помощи на уход одиноким пенсионерам, которым исполнилось 80 и более лет, и которые нуждаются в постоянном постороннем уходе, в размере 40 процентов прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность (1712 грн х 40% = 685 грн)" , - говорится в сообщении.

С 1 июля Пенсионный фонд Украины внедрил новую сервисную услугу - автоматическое назначение пенсии .

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