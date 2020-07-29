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Espreso.tvОбществоПожары в Луганской области: убытки составляют более 1 млрд грн, уничтожено 8 тыс. га леса

Пожары в Луганской области: убытки составляют более 1 млрд грн, уничтожено 8 тыс. га леса

Масштабные пожары в Луганской области нанесли северодонецкому лесничеству ущерб на более 1 млрд грн, пожар затронул почти 8 тыс. га леса

Об этом заявил глава Гослесагентства Василий Кузьович, сообщили в Луганской ОГА.

"В результате пожара северодонецкое лесничество понесло убытки на более чем 1 млрд грн", - говорится в сообщении.

Кузьович сказал, что засадка новым лесом территории, уничтоженной пожаром, может занять от трех до пяти лет.

Сейчас идет работа по поиску необходимых средств для восстановительных работ. Гослесагентства также выясняет причины возгорания, однако окончательные выводы сделают только правоохранители.

Глава Гослесагентства подчеркнул, что главной задачей сейчас является обновление спецавтотранспорта для оперативной ликвидации пожаров в лесах.

В результате пожара северодонецкое лесничество понесло убытки более чем 1 млрд гривен Об этом во время пресс-конференции ...

Опубликовано Луганская областная государственная администрация Среда, 29 Июля 2020

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