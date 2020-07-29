Пожары в Луганской области: убытки составляют более 1 млрд грн, уничтожено 8 тыс. га леса

Кузьович сказал, что засадка новым лесом территории, уничтоженной пожаром, может занять от трех до пяти лет.

Сейчас идет работа по поиску необходимых средств для восстановительных работ. Гослесагентства также выясняет причины возгорания, однако окончательные выводы сделают только правоохранители.