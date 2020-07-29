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Espreso.tvОбществоПолиция рассматривает версию о самоубийстве мужчины, который держал в заложниках начальника уголовного розыска Полтавщины, - Геращенко

Полиция рассматривает версию о самоубийстве мужчины, который держал в заложниках начальника уголовного розыска Полтавщины, - Геращенко

В МВД предполагают, что Роман Скрипник, который 23 июля в Полтаве захватил в заложники полицейского, мог покончить с собой

Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко в эфире 112 Украина.

"Одна из версий - что этот мужчина, возможно, уже и неживой, так как, по данным полиции и по показаниям полицейских, которых он принимал в заложники, он был под действием, как оказалось, сильных наркотических средств, метамфетаминов. Также такие показания дали те люди, которые с ним тесно общались, что он очень серьезно сидел на наркотиках. Мы думаем, что он мог завершить жизнь самоубийством ", - сказал Геращенко.

Он добавил, что полиция продолжает поиски злоумышленника.

"Мы надеемся в ближайшее время понять, жив этот человек или нет и сделать так, чтобы он отвечал за свои действия", - добавил Геращенко.

  • Напомним, ранее мужчина в Полтаве, которого пытались задержать при угоне машины, захватил сотрудника уголовного розыска с помощью гранаты РГД-5 в заложники, а затем обменял его на полковника Шияна.
  • Полиция позволила мужчине с гранатой, который взял в заложники полковника, выехать за пределы Полтавы.
  • Похититель с гранатой двигался по трассе Полтава-Киев в Решетиловском районе.
  • Впоследствии, мужчина требовал освободить его от уголовной ответственности.
  • Полтавский нападающий отпустил заложника и сбежал в лес.
  • Для поисков мужчину, захватившего в заложники полицейского в Полтаве, а затем скрылся в лесу, привлекли Национальную гвардию, правоохранители подняли в воздух квадрокоптер.

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