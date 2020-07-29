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Espreso.tvОбществоПолиция проводит обыски у производителя детского питания: компания заявила о рейдерстве

Полиция проводит обыски у производителя детского питания: компания заявила о рейдерстве

30 июля по инициативе бизнес-объединения "CEO club" Антирейдерского Союза предпринимателей Украины совместно с компанией "Экония" пройдет акция в Киеве, Харькове и Одессе

Об этом сообщается на странице производителя детского питания и питьевой воды "Экония", которая ранее заявляла о рейдерстве со стороны правоохранителей, в Facebook.

В Киеве акция пройдет по адресу ул. Академика Богомольца, 10 под стенами министерства внутренних дел и Главного следственного управления Национальной полиции Украины.

Также организаторы проведут митинги в Одессе и г. Харькове под стенами областных управлений национальной полиции.

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"Цель акции - защита права собственности в нашей стране, защита украинского среднего и малого бизнеса от произвола государственных и правоохранительных органов", - говорится в сообщении.

В акции планируют принять участие до 500 участников (представители бизнес-клуба "CEO club", Антирейдерского союза предпринимателей Украины, Платформы национальных инвесторов "Бизнес 100", ОО "Бизнес Варта", ОО "Деловые украинские женщины", трудовые коллективы и партнеры "FGK Financial Group ", ООО ПИИ" Екония "," Zarina ", а также украинские предприятия, которые готовы объединиться в защиту бизнеса).

"Участники акции передадут министру внутренних дел Арсену Авакову Резолюцию митинга, в которой выразят единую позицию украинского бизнеса: недопустимо использовать правоохранительные органы в коррупционных заказах для рейдерских атак и давления на украинский бизнес", - говорится в анонсе.

 

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