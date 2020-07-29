Показал средний палец: Чисора грубо отреагировал на танцы Усика

29 июля, 2020, 21:45

Британский боксер Дерек Чисора грубо отреагировал на видео Александра Усика с танцами

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на twitter-аккаунты боксеров.

Усик распространил в сети видео с тренировки, на котором он танцует под русскую музыку. Чисора грубо отреагировал на данное сообщение, выложив фото со средним пальцем.

"Танцую, тренируюсь и с нетерпением жду боя с Дереком", - написал Александр Усик.

Напомним, 28 июля Александр Усик заявил, что его бой против Дерека Чисоры состоится в Англии .

29 июля промоутер Дерека Чисоры Дэвид Хэй заявил, что бой британского боксера против украинца Александра Усика запланирован на октябрь .