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Espreso.tvСпортПоказал средний палец: Чисора грубо отреагировал на танцы Усика

Показал средний палец: Чисора грубо отреагировал на танцы Усика


фото: Getty Images
Британский боксер Дерек Чисора грубо отреагировал на видео Александра Усика с танцами

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на twitter-аккаунты боксеров.

Усик распространил в сети видео с тренировки, на котором он танцует под русскую музыку. Чисора грубо отреагировал на данное сообщение, выложив фото со средним пальцем.

"Танцую, тренируюсь и с нетерпением жду боя с Дереком", - написал Александр Усик.

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