Показал средний палец: Чисора грубо отреагировал на танцы Усика
29 июля, 2020, 21:45
Британский боксер Дерек Чисора грубо отреагировал на видео Александра Усика с танцами
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на twitter-аккаунты боксеров.
Усик распространил в сети видео с тренировки, на котором он танцует под русскую музыку. Чисора грубо отреагировал на данное сообщение, выложив фото со средним пальцем.
"Танцую, тренируюсь и с нетерпением жду боя с Дереком", - написал Александр Усик.
July 28, 2020
- Напомним, 28 июля Александр Усик заявил, что его бой против Дерека Чисоры состоится в Англии .
- 29 июля промоутер Дерека Чисоры Дэвид Хэй заявил, что бой британского боксера против украинца Александра Усика запланирован на октябрь .
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