Парад оккупантов в Крыму: Украина назвала "страусиным поведением" реакцию России на ноту протеста

29 июля, 2020, 22:36

МИД РФ вернуло Украине ноту протеста относительно проведения 26 июля во временно оккупированном Севастополе так называемого "военно-морского парада"

Об этом Укринформу сообщили в украинском ведомстве.

"Не удивлены фактом возвращения российским МИД ноты протеста Украины в связи с проведением 26 июля 2020 во временно оккупированном Севастополе так называемого "военно-морского парада" с предложением Украине "избавиться от иллюзий и свыкнуться с тем фактом, что Крым и Севастополь является неотъемлемой России", - говорится в комментарии.

Там подчеркнули, что "свыклись мы только с фактом страусиного поведения российской дипломатии - вернуть документ, будто и не было".

В МИД также отметили, что Россия должна привыкнуть к тому, что подобное ее поведение не вредит фиксации правонарушения с целью его включения в дел в отношении России в связи с ее вооруженной агрессией против Украины.