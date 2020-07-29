Оснований для досрочных парламентских выборов нет, - Корниенко

"Наверное, в жизни надо все предполагать. Но думаю, что сейчас оснований для досрочных выборов нет. В первую очередь нет политических оснований, потому что с точки зрения социологии, сейчас 50 на 50 украинцы выступают за досрочные выборы", - сказал Корниенко.

Он отметил, что такая ситуация всегда будет вызывать низкую легитимность избранного парламента.

Также он добавил, что сейчас "Слуга народа" работает в "довольно забавных условиях - монобольшинство еженедельно хоронят, а она как-то постоянно воскресает".

По словам Корниенко, сейчас "Слуга народа" остается лидирующей силой - по социологии партия до сих пор на первом месте.

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