Олимпийская чемпионка Харлан выложила фото "райского отдыха" в Италии

29 июля, 2020, 20:20

Украинская фехтовальщица Ольга Харлан поделилась фотографией с отдыха в Италии

Фото спортсменка опубликовала в Instagram.

29-летняя Харлан проводит отпуск в восточной части Италии на берегу Адриатического моря.

"Это похоже на рай", - написала украинка под фото.

За свою карьеру Ольга Харлан завоевала 4 олимпийские медали (1 золото, 1 серебро и 2 бронзы), является шестикратной чемпионкой мира и восьмикратный чемпионкой Европы.

6 мая украинская спортсменка Ольга Харлан появилась на обложке журнала Elle .