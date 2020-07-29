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Espreso.tvСпортОлимпийская чемпионка Харлан выложила фото "райского отдыха" в Италии

Олимпийская чемпионка Харлан выложила фото "райского отдыха" в Италии


фото: Getty Images
Украинская фехтовальщица Ольга Харлан поделилась фотографией с отдыха в Италии

Фото спортсменка опубликовала в Instagram.

29-летняя Харлан проводит отпуск в восточной части Италии на берегу Адриатического моря.

"Это похоже на рай", - написала украинка под фото.

За свою карьеру Ольга Харлан завоевала 4 олимпийские медали (1 золото, 1 серебро и 2 бронзы), является шестикратной чемпионкой мира и восьмикратный чемпионкой Европы.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#sunsetvibes It feels like paradis #summer #joy #happy #vacation #love

Сообщение, распространенный Kharlan Olga (@olgakharlan)

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