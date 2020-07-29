Олимпийская чемпионка Харлан выложила фото "райского отдыха" в Италии
29 июля, 2020, 20:20
Украинская фехтовальщица Ольга Харлан поделилась фотографией с отдыха в Италии
Фото спортсменка опубликовала в Instagram.
29-летняя Харлан проводит отпуск в восточной части Италии на берегу Адриатического моря.
"Это похоже на рай", - написала украинка под фото.
За свою карьеру Ольга Харлан завоевала 4 олимпийские медали (1 золото, 1 серебро и 2 бронзы), является шестикратной чемпионкой мира и восьмикратный чемпионкой Европы.
- 6 мая украинская спортсменка Ольга Харлан появилась на обложке журнала Elle .
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