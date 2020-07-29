Около 3 млн украинцев на пике карантина по крайней мере частично потеряли работу, - исследование

29 июля, 2020, 15:16

Около 3,1 млн украинцев или 17% от рабочей силы на пике карантина работали неполный рабочий день или были в принудительном неоплачиваемом отпуске

Об этом свидетельствуют результаты исследования Центра экономической стратегии, сообщил в эфире телеканала "Эспрессо" ведущий программы "Эспрессо Кошелек" Александр Морщавка, ссылаясь на исследования .

Сейчас отправленные в отпуск за свой счет могут быть как возвращены к полноценной работе, так и уволены - в зависимости от экономической ситуации, в которой оказался работодатель.

До 2,8 млн украинцевй могли временно потерять работу, свидетельствуют социологические опросы. Тем временем по данным Госстата, согласно расчетам ЦЭС, работу потеряли всего около 368 000 украинцев.

"Даже если настоящее количество увольнений было ближе к низшему пределу, эти увольнения были сконцентрированы среди определенных отраслей и среди людей, работающих в тени - в основном это менее обеспеченные люди, у которых нет "подушки безопасности" на случай увольнения", - отмечают аналитики.

По состоянию на конец мая количество зарегистрированных безработных в Украине превысило полмиллиона.

Львовщина по темпам роста безработицы оказалась среди лидеров в Украине. По численности официально зарегистрированных безработных по состоянию на 1 июля она заняла третье место после Днепропетровской и Харьковской областей, а до карантина по этому показателю была на 14-м месте.