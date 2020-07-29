Оккупанты один раз нарушили перемирие в зоне ООС, - штаб

29 июля, 2020, 17:44

С начала 29 июля зафиксирован один обстрел со стороны оккупантов

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Выстрел из подствольного гранатомета зафиксирован у Новолуганского.

"Выстрел была не прицельным, поэтому украинские защитники огонь в ответ не открывали", - пишут в штабе.

Потерь вследствие враждебного выстрела нет.

С момента прекращения огня с 00:01 27 июля СММ ОБСЕ зафиксировала 111 нарушений режима прекращения огня - все в Донецкой области.