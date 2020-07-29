Оккупанты один раз нарушили перемирие в зоне ООС, - штаб
29 июля, 2020, 17:44
С начала 29 июля зафиксирован один обстрел со стороны оккупантов
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
Выстрел из подствольного гранатомета зафиксирован у Новолуганского.
"Выстрел была не прицельным, поэтому украинские защитники огонь в ответ не открывали", - пишут в штабе.
Потерь вследствие враждебного выстрела нет.
- С момента прекращения огня с 00:01 27 июля СММ ОБСЕ зафиксировала 111 нарушений режима прекращения огня - все в Донецкой области.
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