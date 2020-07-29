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Espreso.tvОбществоОккупанты один раз нарушили перемирие в зоне ООС, - штаб

Оккупанты один раз нарушили перемирие в зоне ООС, - штаб


фото: reuters
С начала 29 июля зафиксирован один обстрел со стороны оккупантов

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Выстрел из подствольного гранатомета зафиксирован у Новолуганского.

"Выстрел была не прицельным, поэтому украинские защитники огонь в ответ не открывали", - пишут в штабе.

Потерь вследствие враждебного выстрела нет.

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