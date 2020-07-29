Новоназначенный заместитель Венедиктовой Говда давал согласие на негласные следственные действия МВД во время Майдана, - Шабунин

29 июля, 2020, 20:38

Новый заместитель генпрокуроркы Ирины Венедиктовой Роман Говда во время Революции Достоинства возглавлял отдел прокуратуры, который давал согласие на все негласные следственные розыскные действия милиции

Об этом написал общественный активист Виталий Шабунин в Facebook.

С декабря 2012 по апрель 2014 года возглавлял отдел надзора за соблюдением законов при осуществлении оперативно-розыскной деятельности управления Главного управления надзора за соблюдением законов.

"Отдел, который возглавлял Говда в ГПУ во времена Пшонки, осуществлял надзор за соблюдением законов при оперативно-розыскной деятельности МВД. То есть во время Майдана Говда возглавлял отдел, давал согласие на все негласные следственные розыскные действия оперативниками центрального аппарата МВД под руководством Виталия Захарченко" , - добавил Шабунин.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова представила своего первого заместителя Романа Говду, который ранее занимал должность первого заместителя и исполнял обязанности прокурора Киева.