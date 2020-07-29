Новоназначенный заместитель Венедиктовой Говда давал согласие на негласные следственные действия МВД во время Майдана, - Шабунин
Об этом написал общественный активист Виталий Шабунин в Facebook.
С декабря 2012 по апрель 2014 года возглавлял отдел надзора за соблюдением законов при осуществлении оперативно-розыскной деятельности управления Главного управления надзора за соблюдением законов.
"Отдел, который возглавлял Говда в ГПУ во времена Пшонки, осуществлял надзор за соблюдением законов при оперативно-розыскной деятельности МВД. То есть во время Майдана Говда возглавлял отдел, давал согласие на все негласные следственные розыскные действия оперативниками центрального аппарата МВД под руководством Виталия Захарченко" , - добавил Шабунин.
- Генеральный прокурор Ирина Венедиктова представила своего первого заместителя Романа Говду, который ранее занимал должность первого заместителя и исполнял обязанности прокурора Киева.
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