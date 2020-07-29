Нардеп-"слуга" Куницкий арендовал электрокар в десять раз дешевле и рассылал депутатские запросы в пользу арендодателя, - Схемы

29 июля, 2020, 15:50

Журналисты заявили, что нардеп фракции СН Александр Куницкий имел помощником депутата владельца фирмы, предоставившей ему авто в аренду, и помогал компании уклоняться от уплаты налогов

Об этом говорится в новом расследовании проекта "Схемы: коррупция в деталях", передает "Радио Свобода".

Нардеп от фракции "Слуга народа" Александр Куницкий передвигается на электрокаре Nissan Leaf, который получил в аренду от частной фирмы "Автоэнтерпрайз" в десять раз дешевле, чем эта услуга доступна для других клиентов компании. При этом, журналистское расследование установило, что Куницкий неоднократно использовал депутатский мандат, совершая действия в интересах этого частного бизнеса - рассылал депутатские обращения для решения его проблем с силовиками, разместил свои депутатские приемные по адресам офисов группы компаний "Автэнтерпрайз" и пытался установить зарядную станцию сети прямо во дворе зданий Верховной Рады.

В декларации народный депутат отметил, что пользуется электрокаром Nissan Leaf, который он арендует у частного предприятия "Автоэнтерпрайз", но не указал стоимость аренды.

"Схемы" разыскали детали договора аренды между ним и ЧП "Автоэнтерпрайз", заверенного нотариально. 4 ноября 2019, он, уже будучи депутатом, арендовал автомобиль за 2,5 тысячи гривен в месяц.

На сайте компании указано, что аренда точно такого электрокара 2013 выпуска стоит 30 долларов в день, если арендовать дольше чем на 20 дней, то есть это около 900 долларов в месяц (примерно 25 000 гривен). Поэтому депутат от "Слуги народа" получил авто в пользование примерно в 10 раз дешевле цены, по которой эта услуга доступна всем гражданам.

В комментарии "Схемам" официальный руководитель группы компаний "Автоэнтерпрайз" и помощник депутата Куницкого Дмитрий Никонов не отрицал такой стоимости услуги для парламентария и предложил журналистам аренду авто по такой же цене - за 2,5 тысячи гривен в месяц - чтобы те "не искали измену ".

Предоставлении народному депутату льгот от частного бизнеса может быть расценено как получение подарка или неправомерное требование, рассказали журналистам в Национальном агентстве по предупреждению коррупции.

"Теоретически здесь можно говорить о получении определенных льгот или преимуществ, которые не получило другое лицо при аналогичных условиях, - предполагает глава департамента НАПК Александр Шульга. - И если такой факт действительно имеет место и его можно доказать, то мы можем говорить о получении подарка или неправомерной выгоды ".

Журналисты обратились к Александру Куницкому за комментарием по поводу этого факта, но на момент публикации он не отреагировал.

Основным владельцем "Автоэнтерпрайз" выступает харьковский бизнесмен Дмитрий Никонов - который теперь работает помощником депутата Александра Куницкого на общественных началах.

Сам Куницкий среди владельцев группы компаний "Автоэнтерпрайз" никогда и не фигурировал, хотя до похода в Раду не скрывал отношение к этому бизнесу и годами публично выступал от его имени, - говорится в расследовании.

"Поэтому выяснить получает ли он какой-то доход от деятельности бизнеса группы "Автоэнтерпрайз", и если да - то в какой форме - наличных или на банковских счетах, в виде постоянного дохода, или нерегулярного финансового вознаграждения, могли бы правоохранители. Но одна деталь о финансовых отношениях Куницкого с бизнесом, который он продвигает - таки красноречива. Это автомобиль, который достается депутату Куницкому в десять раз дешевле, чем другим клиентам компании ", - говорится в материале.

Став депутатом, Куницкий неоднократно действовал в интересах группы "Автоэнтерпрайз", используя для этого депутатские инструменты, отмечают журналисты-расследователи.

"Схемы" обнаружили, что на второй месяц депутатства Александр Куницкий обратился к тогдашнему генпрокурору Руслане Рябошапке с просьбой "принять меры" в отношении следователей ГБР, которые расследуют заговор таможенников с компанией с орбиты "Автоэнтерпрайз" (ООО "Экомобиль") с целью занижения таможенных платежей в бюджет.

А также отправлял другое депутатское обращение на имя тогдашнего директора ГБР Романа Трубы - без указания, что сам причастен к этому бизнесу. Куницкий пожаловался на следователей Офиса крупных налогоплательщиков ГФС, которые расследуют уклонения от уплаты налогов группой компаний "Автоэнтерпрайз".

На следующий день после обращения депутата ГБР действительно открыло уголовное производство против налоговиков по статье "противодействие законной хозяйственной деятельности".

Официальный руководитель и владелец группы компаний "Автоэнтерпрайз", Дмитрий Никонов в комментарии журналистам сообщил: "Я об этом обращении (Куницкого в ГПУ и ГБР - ред.) не знаю. Это только его инициатива. Я человек не злопамятный, я на них "забил", да. А он, может, запомнил эту ситуацию. Да и вообще, если депутату становится известно о каком-то ... у него есть, допустим, данные, записи разговоров и так далее, то он должен как-то действовать. .. ".

Подписывайтесь на наш телеграмм-канал Новости Эспрессо