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Espreso.tvОбществоНа улицах Тернополя появились патрульные с радарами

На улицах Тернополя появились патрульные с радарами


фото: npu.gov.ua
Полицейские измеряют скорость, чтобы предотвратить аварийность

Ранее радары применяли только на дорогах государственного значения. Впрочем, из-за высокой аварийности патрульные решили измерять скорость езды и в областном центре, сообщает издание "За Збручем".

Начальник патрульной полиции области Богдан Шевчук рассказал, что на проспекте Бандеры начал работать Trucam, поскольку водители там часто превышали допустимую скорость и это приводило к ДТП.

"Экипажи выезжают практического каждый день. У нас подвижные наряды, то есть они могут стоять некоторое время на одном месте, а потом переехать на другое. Видим, что это работает превентивно. Люди снижают скорость или не едут этой дорогой. Поэтому, что это дало толчок к снижению аварийности. Также применяем средства для измерения скорости и на дорогах государственного значения, это в сторону Хмельницкого, Львова, Черновцов, на дороге М-19 в сторону Киева. Что касается материалов, то нарушений больше. Но аварийность в области уменьшилась, в частности во время карантина. То есть у нас снизился уровень аварийности как с погибшими, так с пострадавшими. И уменьшилось общее количество ДТП ", - объясняет начальник патрульной полиции области Богдан Шевчук.

Напомним: в случае превышения установленных ограничений скорости движения транспортных средств более чем на 20 км/ч, предусмотрен штраф в размере 255 гривень; если скорость превышена более чем на 50 км/ч придется заплатить 510 гривень штрафа.

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